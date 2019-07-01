Samsung Galaxy A80 и его функции

Благодаря оптимизации производительности с использованием искусственного интеллекта Galaxy A80 работает эффективнее, быстрее и дольше — специальное программное обеспечение на полную использует возможности процессора, оперативной памяти и аккумулятора.Galaxy A 80 оснащён практически безрамочной 6,7-дюймовой Super AMOLED-матрицей с разрешением Full HD+. Экран с соотношением сторон 20:9 обеспечивает полное погружение в мультимедийный контент, а поддержка технологии Dolby Atmos обеспечивает объемное звучание в наушниках или с Bluetooth-колонкой.Основной модуль на 48 Мп делает четкие фотографии в любое время суток, а ультраширокоугольный объектив с углом обзора 123 градуса захватывает больше подробностей. 3D-камера Galaxy A80 с функцией измерения глубины позволяет снимать объекты с учётом расстояния до них и создавать видеоролики в режиме «Живой фокус». Кроме того, встроенная супер стабилизация уменьшает эффект от дрожания.Galaxy A80 получил поворотную тройную камеру, которая позволяет снимать видео с любого ракурса на один и тот же объектив. Устройство может переключаться между фронтальной и основной камерами во время съемки непрерывного ролика.Стоимость новинки составит 45900 тысяч рублей.