Samsung Galaxy A82 готов к выходу

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A82, который еще не был представлен официально. В списке технических характеристик значится платформа Snapdragon 855+, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, дисплей с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 450 PPI) и операционная система Android 11 «из коробки». Обычно появление в базе Google Play Console означает скорый дебют устройства. Предыдущие слухи прочили смартфону форм-фактор слайдера, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, динамики AKG и ориентировочную цену от 620 до 710 долларов.

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