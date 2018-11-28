Samsung Galaxy A8s со встроенной камерой

Появились первые фотографии секретного смартфона Samsung Galaxy A8s, который длительное время обсуждался в сети. Пользователи были уверены, что вся информация о встроенной в дисплей камере окажутся просто слухами. Однако, уже сейчас есть реальные фотографии продукта и можно с уверенностью говорить о том, что выглядит это интересно — камера установлена в правом верхнем углу дисплея, она именно встроена в дисплей и тем самым немного съедает общей диагонали. Но, это намного интереснее смотрится, чем просто вырез в дисплее. Помимо этого, это лишь смартфон серии А, который не получил всех крутых технологий и является скорее тестовым полигоном, тогда как во флагмане будет установлен более продвинутый вариант камеры. Остается лишь надеяться на то, что данное решение будет практичным и удобным для большинства пользователей, которые купят этот самый флагман.