Samsung Galaxy A9 (2018) получил фишку Galaxy S9

Компания Samsung добавила в смартфон Galaxy A9 (2018) возможность быстро сохранить отпечаток пальца. Теперь пользователи этого смартфона смогут зарегистрировать отпечаток пальца при помощи жеста смахивания, как во флагманских Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Напомним, что традиционный способ сохранения отпечатка пальца требует несколько раз поднести палец к дактилоскопу под разными углами.

Представленный октябре этого года Galaxy A9 (2018) стал первым в мире смартфоном с основной камерой на основе четырех модулей. Речь идет о датчиках с разрешением 8, 10, 24 и 5 Мп с объективами F/2,4, F/2,4, F/1,7 и F/2,2 соответственно. Первый объектив отличается углом обзора 120°, второй предназначен для оптического зума, а последний – для эффекта боке. Также его оснастили 6,3-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сканером отпечатков пальцев, функцией разблокировки по лицу, быстрой зарядкой и режимом Always-On Display.