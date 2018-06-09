Samsung Galaxy A9 Star оценен в $470

Как и ожидалось, компания Samsung официально представила в Китае смартфоны Galaxy A9 Star и A9 Star Lite. Сразу оговоримся, что за A9 Star Lite скрывается переименованный Galaxy A6+. Что до Galaxy A9 Star, то он получил 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей и соотношением сторон 18.5:9, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру с разрешением 16/24 Мп и объективами с диафрагмой F/1,7 и F/2,0, порт USB-C, адаптер NFC, слот для карт microSD, аккумулятор на 3700 мАч и предустановленную Android 8.0 Oreo с фирменным интерфейсом Samsung Experience 9.0. Продажи смартфона стартуют в Китае 15 июня по цене 470 долларов.