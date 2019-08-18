Samsung Galaxy A90 5G может получить аккумулятор на 4400 мАч

В сети появились рендеры и подробные характеристики смартфона Galaxy A90 5G Edition, который еще не был представлен официально. Итак, нас ждет безрамочный дизайн, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей, выдвижная поворотная камера с тремя модулями, топовый восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 4400 мАч, операционная система, ОС Android 9.0 Pie и поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G). Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшее время.