Пару дней назад на сайте Samsung в Южной Корее якобы был замечен официальный промо-слайд Samsung Galaxy A90 5G.Смартфон будет иметь номер модели SM-A908N и будет называться Galaxy A90 5G. Изображение также подтвердило, что у будущего смартфона будет традиционный экран с выемкой спереди, на котором расположена фронтальная камера, и обычная тройная камера сзади.

Некоторые ключевые характеристики смартфона: 6,7-дюймовый Full HD + Super AMOLED дисплей Infinity-U, 48-мегапиксельная + 5-мегапиксельная + 8-мегапиксельная камера с тройной задней настройкой, 32-мегапиксельная передняя камера, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, восьмиъядерный процессор, который, скорее всего, будет Snapdragon 855, сверхбыстрая зарядка и поддержка сети 5G.

Также Samsung Galaxy A90 5G был замечен на сайте компании на прошлой неделе, и в списке было указано, что смартфон будет в числе тех, которые поддерживают быструю зарядку 25 Вт, в то время как Samsung Galaxy A91 также был указан компанией - хотя было замечено, что он поддерживает быструю зарядку 45 Вт (аналогично Samsung Galaxy Note 10+).