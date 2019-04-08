Samsung Galaxy A90 получит 6,7-дюймовый дисплей и 48 МП камеру

Galaxy A90, который также может называться Galaxy A80, будет оснащён Snapdragon 7150 SoC, 6,7-дюймовый Full-HD + (2400 x 1080 пикселей) OLED-дисплей, аккумулятором 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и технологией преобразования звука.

Новинка будет иметь ползунок, в котором размещена тройная камера, состоящая из модулей 48MP (f / 2.0), 8MP (f / 2.4) и ToF (f / 1.2). Камеры будут вращаться, позволяя использовать их для селфи. 10 апреля Samsung запланировал мероприятие, на котором ожидается анонс второй волны смартфонов Galaxy A.