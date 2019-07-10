Samsung Galaxy A90 с модулем 5G

Некоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали тот факт, что 5G еще не готова к использованию и что производители начнут вводить данную технологию только через несколько лет. Однако, уже сейчас крупные производители стали выпускать свои смартфоны с поддержкой данной технологии. К примеру, в одном из синтетических тестов засветился смартфон Samsung Galaxy A90, который обладает модулем 5G и его, видимо, совсем скоро планируют показать. Конечно, пока что говорить о преимуществах данной технологии рано, но если ее будут так активно развивать, то у нее точно есть все шансы а успех. Все же большая скорость интернета еще никому не помешала, правда? Вопрос только в стоимости этого модуля и как он влияет на цену смартфона в целом.