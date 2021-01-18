Samsung Galaxy Active 2 получили важное обновление

Компания Samsung выпустила внеочередное обновление прошивки для Galaxy Watch Active 2, и вместе с этим компания представила ряд новых функций для носимых устройств. В дополнение к программным функциям компания также представила ремешок фиолетового цвета, который соответствует профилю линейки Galaxy S21. Samsung Galaxy Watch Active 2 получил обновление прошивки под названием R820XXu1DUA3 / R820GFC1DUA3, а размер этого нового обновления составляет около 85 МБ. Несмотря на то, что это вполне стандартное обновление для улучшения стабильности прошивки, есть также важное дополнение. Компания добавила поддержку функции SmartThings Find, которая совместима с SmartTag, выпущенным Samsung. Для тех, кто не знает, SmartTags — это, по сути, трекер Bluetooth, который можно прикрепить к чему угодно, и теперь с выходом данного обновления его можно отслеживать с помощью умных часов.

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