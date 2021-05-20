Samsung Galaxy Active4 получат новую операционную систему

Ранее на этой неделе Google анонсировал новую версию Wear OS в сотрудничестве с Samsung и Fitbit. Южнокорейский технологический гигант даже подтвердил, что часы Galaxy Watch следующего поколения будут работать под управлением новой операционной системы. Тем не менее, мы слышали об этих носимых устройствах еще до Google I / O 2021. Теперь просочились дополнительные характеристики одних из этих часов. Популярный информатор Ice Universe раскрыл в Twitter некоторые особенности грядущих часов нового поколения Samsung Galaxy Active4. По его словам, это устройство будет работать на 5-нм чипсете и будет оснащено стеклом 2D вместо 2,5D. Кроме того, источник утечки сообщает, что умные часы будут иметь узкие рамки и титановый сплав, который применяется при производстве корпуса.

Вслед за этой информацией в сети появились и другие сливы информации, которые раскрывают некоторые особенности будущего гаджета. По словам инсайдера, Galaxy Watch Acive4 будут работать от батареи большего объёма, соответственно, увеличится и время автономной работы. Впрочем, в любом случае стоит понимать, что на текущий момент это всего лишь слухи и ничего более — производитель еще официально новые устройства даже не анонсировал. Вероятно, новые гаджеты будут показаны в обозримом будущем, может даже в этом году, но обязательно нужно понимать, что устройство как минимум получит новую более продвинутую операционную систему. Уже этого достаточно, чтобы подождать новинку.