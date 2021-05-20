Samsung Galaxy Active4 получат новую операционную систему

Вслед за этой информацией в сети появились и другие сливы информации, которые раскрывают некоторые особенности будущего гаджета. По словам инсайдера, Galaxy Watch Acive4 будут работать от батареи большего объёма, соответственно, увеличится и время автономной работы. Впрочем, в любом случае стоит понимать, что на текущий момент это всего лишь слухи и ничего более — производитель еще официально новые устройства даже не анонсировал. Вероятно, новые гаджеты будут показаны в обозримом будущем, может даже в этом году, но обязательно нужно понимать, что устройство как минимум получит новую более продвинутую операционную систему. Уже этого достаточно, чтобы подождать новинку.
Ранее на этой неделе Google анонсировал новую версию Wear OS в сотрудничестве с Samsung и Fitbit. Южнокорейский технологический гигант даже подтвердил, что часы Galaxy Watch следующего поколения будут работать под управлением новой операционной системы. Тем не менее, мы слышали об этих носимых устройствах еще до Google I / O 2021. Теперь просочились дополнительные характеристики одних из этих часов. Популярный информатор Ice Universe раскрыл в Twitter некоторые особенности грядущих часов нового поколения Samsung Galaxy Active4. По его словам, это устройство будет работать на 5-нм чипсете и будет оснащено стеклом 2D вместо 2,5D. Кроме того, источник утечки сообщает, что умные часы будут иметь узкие рамки и титановый сплав, который применяется при производстве корпуса.