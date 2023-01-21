Samsung Galaxy Book 3 Ultra получит Core i9-13900H

В сети появились подробности о флагманском ноутбуке Samsung Galaxy Book 3 Ultra, который представят на крупной презентации 1 февраля. Итак, устройству прочат наличие 14-ядерного чипа Intel Core i9-13900H, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельного накопителя вместимостью 1 ТБ, графического адаптера GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти, 16-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2880:1080 пикселей, батареи ёмкостью 76 Втч, комплектной зарядки мощностью 136 Вт, операционной системы Windows 11, четырех динамиков AKG с поддержкой Dolby Atmos, корпуса толщиной 17 мм и массы 1,8 кг. Также ожидается выход модели Galaxy Book 3 Pro в версия 14- и 16-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 3К.

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