Samsung Galaxy Book 3 Ultra стал доступен для предзаказа

Компания Samsung дала старт приему предзаказов на топовый ноутбук Galaxy Book 3 Ultra, розничные продажи которого стартуют уже 22 февраля. За новинку просят от 2800 до 3700 евро в зависимости от конфигурации.

Напомним, что ноутбук характеризуется 16-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, соотношением сторон 16:10, пиковой яркостью 400 кд/м2, сертификацией VESA ClearMR, DisplayHDR TRUE BLACK 500 и SGS Eye Care Display, чипами Intel Core i7-13700H или Core i9-13900H поколения Raptor Lake, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 или GeForce RTX 4070, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ или 1 ТБ, двумя разъемами Thunderbolt 4, интерфейсом USB-A, портом HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом, батареей ёмкостью 76 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, аудиосистемой с четырьмя динамиками, двойными микрофонами, толщиной 16,5 мм и массой 1,79 кг.