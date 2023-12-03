Samsung Galaxy Book 4 представят 15 декабря

Сетевые источники сообщают, что 15 декабря компания Samsung представит серию ноутбуков Galaxy Book 4. Ровно в тот же день Intel покажет чипы Core Ultra. Последние смогут похвастаться нейронным процессором для ускорения задач ИИ. Сама Samsung называет Galaxy Book 4 «ИИ-ноутбуками».

Напомним, что в феврале этого года был представлен ноутбук Galaxy Book3 Ultra, который оснащается 16-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, процессорами Intel Core i7-13700H или Core i9-13900H поколения Raptor Lake, графикой NVIDIA GeForce RTX 4050 или GeForce RTX 4070, 16 или 32 ГБ ОЗУ, SSD вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, разъемом USB-A, портом HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом, аккумулятором ёмкостью 76 Втч, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, аудиосистемой с четырьмя динамиками и двойными микрофонами.