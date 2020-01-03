Samsung Galaxy Book Flex α стоит 830 долларов

Официально представлен новый ноутбук Samsung Galaxy Book Flex α, который не только выглядит достаточно привлекательно, но и может похвастаться весьма низкой стоимостью для современного рынка. Мы привыкли видеть ноутбуки за 1300 долларов и выше, но у этой модели стоимость составляет всего 830 долларов за базовую комплектацию, что вполне адекватно при наличии столь большой спектра преимуществ. У новинки даже есть сенсорный дисплей, который радует качеством изображения и квантовыми точками, плюс внутри установлен неплохой процессор Intel Core десятого поколения, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Этого с головой хватит для тех, кто хочет купить ноутбук для казуальных задач, а не для игр или работы с тяжелым контентом.