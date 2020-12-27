Samsung Galaxy Book Flex2 5G показали на видео

Компания Samsung опубликовала видео, посвященное ноутбуку Galaxy Book Flex2 5G с поддержкой стилуса и мобильных сетей пятого поколения. Напомним, что новинка характеризуется поворотным на 360 градусов дисплеем, сенсорной QLED-матрицей с диагональю 13,3-дюйма и разрешением Full HD+, чипами Intel Core i5 или Core i7 одиннадцатого поколения графикой Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельным накопителем вместимостью до 512 ГБ, двумя стереодинамиками AKG мощностью 5 Вт, сканером отпечатков пальцев, 13-Мп камерой и аккумулятором ёмкостью 69,7 Втч.