Samsung Galaxy Book Go LTE готовится к релизу

Ожидается, что южнокорейский технологический гигант Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked 28 апреля, до которого всего один день. И один из продуктов, который должен представить технический гигант, — это новый ноутбук Galaxy Book Go, который является представителем начального уровня устройств. И характеристики гаджета слили в сеть ровно за сутки до официального анонса. Немецкий сайт показал, что Galaxy Book Go станет первым ноутбуком на ARM, работающим под управлением операционной системы Windows 10, и предлагает несколько отличных функций за свою цену. Утверждается, что розничная цена ноутбука в Европе составляет около 449 евро (542 доллара США), тогда как ноутбук поступит на рынок США по стартовой цене 349 долларов. А ещё устройство будет поддерживать LTE-соединение.