Samsung Galaxy Book Go будет стоить $350

Сетевые источники поделились подробностями о ноутбуках Samsung Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что Galaxy Book Go получит однокристальную систему Snapdragon 7c, предустановленную операционную систему Windows 10 Home, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также 14-дюймовый экран с разрешением Full HD. Цена ноутбука составит 350 долларов. Также планируется версия с платформой Snapdragon 8cx, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти и поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

При этом 13,3-дюймовый Galaxy Book Pro с Intel Core i7-1165G7 и 8/512 ГБ памяти будет стоить 1200 долларов, 15,6-дюймовый вариант с Core i5-1135G7, 8/512 ГБ обойдется в 1100 долларов, а с Core i7-1165G7, 16/512 ГБ – 1300 долларов
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