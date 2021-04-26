Samsung Galaxy Book Go получит 4 ГБ ОЗУ

Профильный ресурс WinFuture поделился подробностями о ноутбуке Samsung Galaxy Book Go, который будет представлен 28 апреля. Аппарат будет оснащаться предустановленной операционной системой Windows 10 on ARM, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7c с тактовой частотой до 2,55 ГГц и модемом Snapdragon X15 LTE, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD и яркостью 300 кд/м2, клавиатур с подсветкой, веб-камерой разрешением 720р, портами USB 2.0 и USB 3.2 Gen1 Type-C, массой 1,39 кг, аккумулятором ёмкостью 42,3 Втч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Ориентировочная цена ноутбука в версии с модемом 4G составляет 450 евро.