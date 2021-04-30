Samsung Galaxy Book Odyssey официально представлен

Вчера компания Samsung провела презентацию, на которой анонсировала пару новых устройств, среди которых стоит обратить внимание на Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 и Galaxy Book Odyssey. Odyssey — это высокопроизводительный ноутбук, который стал первым в мире ноутбуком с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050/3050 Ti Max Q. Также ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1080 x 1920 пикселей) и работает под управлением Windows 10 Home или Pro. Ноутбук выпускается на процессорах Intel Core H i5 / i7 11-го поколения, которые предлагают пользователям видеокарту GeForce RTX 3050 / RTX 3050 Ti Max-Q с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, ноутбук поставляется с несколькими вариантами объёма ОЗУ: 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. Стартовая цена Galaxy Book Odyssey составляет 1399 долларов.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Book Odyssey
Новости:
Samsung запатентовал дизайн смартфона Galaxy Z Flip

Samsung была одной из первых компаний, выпустивших складной смартфон, а также активно пытается выводить н...
vivo V21 5G официально представлен

Ранее на этой неделе серия vivo V21 дебютировала в Малайзии — в линейку входят три смартфона, а именно vi...
Xiaomi Mix Fold стоит дороже Samsung Galaxy Z Fold2

Профильный ресурс Mydrivers обратил внимание на том, что складной смартфон Xiaomi Mix Fold стоит дороже а...
Lenovo Legion 2 Pro получит уникальную камеру

Компания Lenovo сегодня представила очередной постер своего нового игрового смартфона Legion 2 Pro, на ко...
Samsung Galaxy A82 готов к выходу

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A82, который еще не бы...
Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и AndroidОбзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и Android
Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзоромОбзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
SK Hynix запускает производство модулей ...
SK Hynix запускает производство модулей SK Hynix объявила о начале массового производства модулей памяти стандарта LPDDR5 объемом 18 ГБ для мобил...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультива...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. МультиваТестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home предлагает сразу 300 режимов приготовления, боль...
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mous...
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic MousНе так давно Microsoft обновила модельный ряд периферии, выпустив клавиатуру Designer Compact Keyboard и ...
Планшет CHUWI HiPad Plus оценен в $250...
Планшет CHUWI HiPad Plus оценен в $250Компания CHUWI пополнила ассортимент планшетов моделью HiPad Plus, которая до 22 февраля будет доступна д...
Meizu 18 с подэкранной фронталкой засвет...
Meizu 18 с подэкранной фронталкой засветВ сети появилось видео, на котором, как утверждается, изображен смартфон Meizu 18. Ролик интересен тем, ч...
DarkFlash представила корпус DLH21 Mini-...
DarkFlash представила корпус DLH21 Mini-DarkFlash DLH21 Mini-ITX представляет собой элегантный корпус с поддержкой систем водяного охлаждения раз...
Разобранный Redmi Note 10 Pro показали н...
Разобранный Redmi Note 10 Pro показали нКомпания Redmi опубликовала видео с демонстрацией внутренностей новенького смартфона Redmi Note 10 Pro, к...
Huawei Mate X2 продают в Китае за $6000 ...
Huawei Mate X2 продают в Китае за $6000 Сегодня компания Huawei выпустила в продажу на домашнем китайском рынке складной смартфон Mate X2, однако...
Huami Amazfit GTR 2 eSIM Edition готовят...
Huami Amazfit GTR 2 eSIM Edition готовятРынок умных часов постоянно развивается, вынуждая крупных производителей реализовывать новые технологии и...
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газоноко...
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокоСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для ухода за газоном. Встречайте,...
Blackview Tab 9 получит собственную прош...
Blackview Tab 9 получит собственную прошПохоже, Blackview собирается выпустить новый планшет под названием Blackview Tab 9 — гаджет станет условн...
Realme GT 5G получит быструю зарядку на ...
Realme GT 5G получит быструю зарядку на Компания Realme раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне Realme GT 5G, официальная презентация ...
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1
Обзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи водыОбзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи воды
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor