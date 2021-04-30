Samsung Galaxy Book Odyssey официально представлен

Вчера компания Samsung провела презентацию, на которой анонсировала пару новых устройств, среди которых стоит обратить внимание на Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 и Galaxy Book Odyssey. Odyssey — это высокопроизводительный ноутбук, который стал первым в мире ноутбуком с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050/3050 Ti Max Q. Также ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1080 x 1920 пикселей) и работает под управлением Windows 10 Home или Pro. Ноутбук выпускается на процессорах Intel Core H i5 / i7 11-го поколения, которые предлагают пользователям видеокарту GeForce RTX 3050 / RTX 3050 Ti Max-Q с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, ноутбук поставляется с несколькими вариантами объёма ОЗУ: 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. Стартовая цена Galaxy Book Odyssey составляет 1399 долларов.