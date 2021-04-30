Samsung Galaxy Book Odyssey выпущен

Компания Samsung провела презентацию, на которой анонсировала новый ноутбук Galaxy Book Odyssey.

Galaxy Book Odyssey - это высокопроизводительный ноутбук, который стал первым в мире ноутбуком с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3050/3050 Ti Max Q. Также ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем TFT с разрешением 1080 x 1920 пикселей и работает под управлением Windows 10 Home / Pro. Galaxy Book Odyssey выпускается в версиях Intel Core H i5 / i7 PCU 11- го поколения, которые предлагают пользователям видеокарту GeForce RTX 3050 / RTX 3050 Ti Max-Q с 4 ГБ видеопамяти GDDR6.

Ноутбук поставляется с несколькими вариантами оперативной памяти DDR4x: 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. Компания предлагает пользователям до 1 ТБ хранилища NVMe SSD. Ещё Odyssey поддерживает такие варианты беспроводной связи, как Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Он оснащен такими портами, как пара портов USB-C, три слота USB-C 3.2, порт HDMI, порт RJ45, слот для карт памяти microSD и комбинированный разъем 3,5 мм для микрофона / наушников.

Стартовая цена ноутбука Galaxy Book Odyssey составляет 1399 долларов и доступен только одном цвете Mystic Black.