Samsung Galaxy Book S и его функции

Толщина алюминиевого корпуса ноутбука в самой тонкой части составляет всего 6,2 мм. Такая конструкция накладывает ограничение на возможность размещения физических портов — новинка получила единственный слот USB Type-C для зарядки и подключения периферии. Работает аппарат под управлением десктопной Windows 10 Home.Лэптоп оснастили 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD, «Сердцем» Galaxy Book S стал 7-нм процессор Snapdragon 8cx с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц при поддержке 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составляет 256 или 512 ГБ в разных модификациях, поддерживается расширение встроенного хранилища с помощью карт памяти microSD.Новинка объединяет достоинства ноутбука и смартфона — от последнего устройство получило встроенный LTE-модем и внушительную автономность. Согласно спецификации, в режиме воспроизведения видео аппарат способен продержаться до 23 часов на одном заряде встроенного аккумулятора. При этом работает лэптоп бесшумно благодаря пассивной системе охлаждения.Стоимость модели составит 999 долларов.