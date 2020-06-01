Samsung Galaxy Book S первый ноутбук с процессором Intel Lakefield

Новый ноутбук компании Samsung Galaxy Book S получил новейший процессор компании Intel использующий гибридную технологию.

Samsung Galaxy Book S создан для пользователей, которым необходима максимальная производительность и широкий спектр подключений, а именно Wi-Fi 6 (Gig +), LTE (Cat 16) и Bluetooth 5.0.

Galaxy Book S оснащен 512 Гб накопителем формата eUFS с возможностью увеличения памяти до 1 Тб через слот microSD. В устройство установлен новый гибридный процессор Intel и встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics. На борту 8 Гб оперативной памяти. Также есть дополнительные функции, такие как, датчик отпечатков пальцев, датчик движения и датчик присутствия.

Ноутбук получил 13,3 дюймовый ЖК-дисплей. Ноутбук тонкий и легкий, всего 950 грамм. Стоимость за конфигурацию с процессором Intel Lakefield не сообщается.
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