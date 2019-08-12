Samsung Galaxy Book S с запущенным Snapdragon 8cx

Samsung Galaxy Book S официально выпущен и получает питание от процессора Qualcomm Snapdragon 8cx. Galaxy Book S отличается металлической конструкцией премиум-класса и, как утверждается, обеспечивает впечатляющее время автономной работы в 23 часа, благодаря оптимизации производительности на аппаратном уровне, которая, как утверждается, регулирует потребление батареи в зависимости от использования.

Samsung Galaxy Book S начинается с $ 999 и появится на прилавках осенью этого года в США. Компания заявляет, что стильный ноутбук будет доступен только на некоторых рынках. На данный момент нет официальной информации о прибытии Galaxy Book S в Индию. Говоря о цветовых вариантах, новый ноутбук Samsung можно подобрать в оттенках Earthy Gold и Mercury Grey.

Samsung Galaxy Book S оснащен 13,3-дюймовым Full-HD дисплеем с поддержкой 10-точечного мультитач и соотношением сторон 16: 9. Устройство питается от 7-нм платформы Snapdragon 8cx, которая имеет максимальную тактовую частоту 2,84 ГГц. Процессор Qualcomm в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и SSD объемом до 512 ГБ с возможностью дополнительного расширения хранилища на 1 ТБ с помощью карты microSD.

Galaxy Book S комплектуется 42-ваттным аккумулятором, который работает до 23 часов, и поддерживает для зарядки стандарты PD 2.0, AFC и QC 2.0. Что касается подключения, ноутбук принимает Nano SIM-карту и поддерживает пропускную способность LTE Cat.18 (Gigabit LTE).

Ноутбук оснащен датчиком отпечатков пальцев. Samsung утверждает, что устройство включится, как только пользователи коснутся ноутбука. Устройство оснащено AKG-настроенными стереодинамиками, а также поддерживает Dolby Atmos. Galaxy Book S имеет размеры 305,2 х 203,2 х 11,8 мм и весит всего 0,96 кг. Он позиционируется как более мощная и простая в переноске альтернатива новому поколению MacBook Air.