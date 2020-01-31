Samsung Galaxy Book S стал доступен для предварительного заказа за $ 999

Ноутбук Samsung Galaxy Book S работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 8cx, теперь можно заказать по предварительному заказу на сайте Samsung.com по цене $ 999,99. Компания также выдает подарочные карты на $ 100 на ПК, планшеты и аксессуары Samsung, если вы покупаете их до даты выпуска.

Galaxy Book S работает на Windows 10, весит 0.96 кг, выполнен из прочного и сверхлегкого корпуса из анодированного алюминия и всегда подключен к сети, благодаря Gigabit LTE. Новинка оборудована 13.3 дюймовым десяти точечным сенсорным экраном, позволяющим управлять изображением движением пальца, а Samsung заявляет о 25 часах автономной работы при непрерывном воспроизведении видео. Ноутбук поступит в продажу 13 февраля.