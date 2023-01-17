Samsung Galaxy Book2 Go 5G представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book2 Go 5G, которая основана на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей пятого поколения, версией с поддержкой двух карт SIM (одна eSIM), батареей ёмкостью 42,3 Втч, двумя интерфейсами USB-C, одним USB 2.0, защитой в соответствии со степенью MIL-STD-810H, габаритами 324:225:15,5 мм, массой 1,44 кг и конструкцией с возможностью разворота экрана на 180 градусов. Цена ноутбука составляет от 500 до 750 фунтов стерлингов.