Samsung Galaxy Book3 Ultra будет весить всего 1,17 кг

Инсайдер SnoopyTech поделился новыми подробностями о топовом ноутбуке Samsung Galaxy Book3 Ultra, который будет представлен 1 февраля. Оказывается, базовый вариант ноутбука будет весить всего 1,17 кг. И это учитывая производительный процессор Intel Core i7-13700H, дискретную видеокарту GeForce RTX 4050 и 16-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3К. Для сравнения, LG Gram 16 2022 весит 1,28 кг с IPS-экраном с разрешением 2,5K, чипом Core i7-1260P и только интегрированной графикой. Что до Galaxy Book3 Ultra, то он также характеризуется 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ и размерами 355,4:225,8:13,2 мм.