Samsung Galaxy Book3 Ultra окажется дорогим ноутбуком

Авторитетный информатор SnoopyTech поделился подробностями о европейских ценах на ноутбуки Galaxy Book3, Galaxy Book3 360, Book3 Pro, Book3 Pro 360 и Book3 Ultra. Наибольший интерес вызывает топовая модель Galaxy Book3 Ultra. Утверждается, что конфигурация с чипом Intel Core i9-13900H, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070, AMOLED-дисплеем с разрешением 3K, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти обойдется в 3800 евро. За версию с Core i7-13700H и GeForce RTX 4050 попросят 3100 евро, а базовый вариант без дискретной графики будет стоить 2900 евро. Официальная презентация ноутбуков ожидается 1 февраля на мероприятии Samsung Unpacked.