Samsung Galaxy Book4 представили в самой доступной комплектации

Некоторое время назад компания Samsung представила сразу три новых ноутбука из линейки Galaxy Book4, однако более дешёвая модель, которую обещали многие инсайдеры, в перечне отсутствовала — компания решила не выпускать слишком уж доступную версию, ограничившись более дорогими решениями. Но сегодня этот момент исправили — компания представила базовую модель Samsung Galaxy Book4, правда, пока что только в Индии. В случае с данным ноутбуком потенциальный покупатель может выбрать процессор Intel Core 5 120U или более производительную версию Core 7 150U с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.

Для хранения личного контента используется твердотельный накопитель на 512 ГБ, плюс доступен второй слот NVMe для расширения доступного пространства. Ещё базовая версия ноутбука Galaxy Book4 оснащена дисплеем диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1080p и обычным ЖК-экраном, заключённым в металлический корпус весом всего 1,55 кг. Ещё у ноутбука имеется аккумулятор на 54 Втч,который заряжается посредством порта USB Type-C (в комплект поставки включён адаптер на 45 Вт). Ещё ноутбук может похвастаться стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, имеется поддержка технологий на базе искусственного интеллекта и множество фирменных инструментов для работы с фотографиями или видео. Кроме того, гаджет полностью интегрирован с экосистемой Galaxy, так что вы можете использовать свой смартфон в роли веб-камеры, например, и не только это. За свои деньги — отличное решение.