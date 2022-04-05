Samsung Galaxy Buds 2 и Buds Live получают функцию 360 Audio в новом обновлении программного обеспечения

Samsung анонсировала Galaxy Buds Pro еще в 2021 году, и до сих пор они были единственными наушниками с функцией 360 Audio от Dolby. Корейский производитель только что выпустил обновление программного обеспечения для Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds Live.

360 Audio основан на технологии Dolby Head Tracking и похож на Spatial Audio от Apple — звук выглядит так, как будто он всегда исходит с экрана устройства, даже если вы двигаетесь или поворачиваете голову. Стоит отметить, что хотя устройства Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds Live по всему миру получают обновление программного обеспечения, вам нужен телефон Samsung с One UI 3.1 или выше, чтобы использовать эту функцию.

Обновление имеет размер всего 3 МБ и имеет код выпуска R177XXU0AVC8 (для Buds 2) или R180XXU0AVC2 (для Buds Live). Обновление также обеспечивает улучшение качества связи, подключения Bluetooth и общей стабильности.
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