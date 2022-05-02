Samsung Galaxy Buds 2 получил вариант черного цвета

В августе Samsung выпустила беспроводные наушники Galaxy Buds2 в четырех цветах: черном, белом, оливково-зеленом и лавандовом, все четыре версии с белым корпусом. С момента первого запуска появилось несколько новых окрасок, но ни одна из них не была полностью черной. Сегодня производитель официально представил Samsung Galaxy Buds2 в цвете Onyx Black, причем первым рынком сбыта новой окраски стали Южная Корея и Германия.

Новые наушники Buds2 уже выставлены на продажу на веб-сайте Samsung, а также в некоторых онлайн и офлайн-магазинах азиатской страны. Цена составляет 149 000 южнокорейских вон, что равно 117 долларам США.

Компания также сообщила, что вариант Onyx Black будет поставляться с 360 Audio — программной функцией, которая определяет, откуда исходит звук и адаптируется при повороте головы.

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