Samsung Galaxy Buds Pro распаковали до релиза

Samsung подтвердила, что 14 января 2021 года проведет первое в истории мероприятие Galaxy Unpacked. Ожидается, что компания анонсирует серию Galaxy S21 на этой конференции. Кроме того, сообщается, что наряду с этими смартфонами компания также представила новую пару действительно беспроводных наушников под названием Galaxy Buds Pro. И, что самое удивительное, перед официальным анонсом эти наушники распаковали на YouTube — автор, видимо, просто перепутал дату публикации. И благодаря многочисленным утечкам теперь известно почти все об этом продукте. Теперь мы даже можем увидеть их в реальной жизни в видео о распаковке, тогда как ранее можно было посмотреть лишь на различные рендеры, которые вполне могли быть обманом.

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