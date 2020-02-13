Samsung Galaxy Buds+ с улучшенным качеством звука и автономностью

Компания Samsung представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds+.

Новинка внешне ничем не отличается от прошлогодних наушников Galaxy Buds.

Но отличие все же есть, а именно внутренней начинке. Наушники Samsung Galaxy Buds+ оснастили по два динамика и по три микрофона в каждом наушнике. Также компания Samsung значительно повысила и автономность наушников. Емкость аккумуляторов в наушниках по 85 мАч, и в зарядном футляре 270 мАч.

Ещё компания Samsung сделала акцент на фирменном ПО для iOS, поддержки такого приложения в предыдущих моделях нет.

Наушники Samsung Galaxy Buds+ появятся в продаже 14 февраля с ценником 150 долларов.