Samsung Galaxy C55 показали на рендере

В базе Google Play Console обнаружилось изображение и некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy C55, который еще не был представлен официально. Аппарат получит привычный для смартфонов бренда дизайн с тройной тыльной камерой, расположенной в отдельных модулях. Что до характеристик, смартфон оснастят AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и плотностью пикселей 450 ppi, 8 ГБ оперативной памяти и однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 644. Похоже аппарат будет сильно похож на грядущий Galaxy M55, который также получит батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 45-Вт быстрой зарядки. Вполне возможно, что перед нами один и тот же смартфон, название которого будет отличаться в зависимости от региона продаж.