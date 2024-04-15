Samsung Galaxy C55 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy C55, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 c тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 644, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набирает 1026 баллов в одноядерном тесте и 2384 балла в многоядерном испытании. Ранее сообщалось, что смартфон также получит AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и плотностью пикселей 450 ppi. Официальный релиз ожидается в ближайшее время.

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