Samsung Galaxy C7 и C5 Pro получили Android 8.0 Oreo

Компания Samsung выпустила обновления до Android 8.0 Oreo для смартфонов Galaxy C7 и Galaxy C5 Pro, которые были представлены в 2016 и 2017 году соответственно. В случае с Galaxy C7, обновление доступно для модели с маркировкой SM-C7000, которая продаётся в Китае. Прошивка с номером C7000ZCU3CRH3 включает в себя августовский патч безопасности. Что до Galaxy C5 Pro, то обновление распространяется на модель SM-C5018. Прошивка под номером C5018ZMU1CRH2 имеет только июльское обновление безопасности. Напомним, что ранее Samsung объявила о намерении обновить еще с десяток смартфонов среднего уровня.