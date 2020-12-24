Samsung Galaxy Chromebook 2 будет стоить $700

Сетевые источники поделились подробностями о втором поколении ноутбука Samsung Galaxy Chomebook, выход которого ожидается в феврале 2021 года. Устройству прочат чип Intel Core i3 10-го поколения, поддержку Wi-Fi 6, корпус массой 1340 грамм (на 350 грамм тяжелее предшественника), на 178% более громкие динамики и 13,3-дюймовую QLED-панель. Цена на ноутбук стартует от 700 долларов.

Что до по-прежнему актуального Galaxy Chromebook, то он характеризуется корпусом из алюминиевого сплава толщиной 9,9 мм и массой 1,04 кг, 13,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, который можно открыть и закрыть на 360 градусов, разрешением 3840:2160 пикселей и поддержкой динамического диапазона HDR 400, процессором Intel Core i5-10210U, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3, твердотельным накопителем объемом 256 ГБ, батареей ёмкостью 49 Втч, двумя разъемами USB-C, слотом для карт TF и стилусом S-Pen.
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