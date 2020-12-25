Samsung Galaxy Chromebook 2 раскрыты ключевые характеристики

Компания Samsung готовится к запуску своего преемника Galaxy Chromebook под названием Samsung Galaxy Chromebook 2.

В сети опубликовали изображение грядущего устройства, а просочившиеся слайды Samsung показали, чего ожидать от ноутбука с точки зрения технических характеристик. Если слухи верны, Samsung Galaxy Chromebook 2 будет запущен по цене 699 долларов США. В новом преемнике компания Samsung, нацелена решить главную проблему первоначальной модели - время автономной работы. Одно из изменений, внесенных компанией для увеличения времени автономной работы, касается выбора дисплея. На этот раз Samsung выбрала светодиодный экран QLED или Quantum Dot вместо панели 4K AMOLED. Ноутбук Chromebook 2 будет оснащен процессором Intel Core i3 10-го поколения, который должен легко справляться с задачами в Chrome OS.
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