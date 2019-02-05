Samsung Galaxy F на рендерах

Длительное время пользователи интернета обсуждали выход складного смартфона от корейской компании Samsung. Кто-то уверен, что это нереально, кто-то наоборот считает, что смартфон поступит в продажу совсем скоро. Сама компания никак эту информацию не комментирует, но на просторах интернета постоянно появляются какие-то новые фотографии или рендеры. Теперь вот в сети появились изображения со складным смартфоном Samsung Galaxy F, который вроде как компания планирует в ближайшем будущем показать на презентации. Конечно, верить таким красивым рендерам нельзя, но если смартфоны в будущем будут именно такими, то я буду безумно рад. Столько новых возможностей и функций появится, что просто голова идет кругом. Ждем релиза?