Samsung Galaxy F в 3D версии

LetsGoDitigal продемонстрировал 3D-рендеринг на основе патентных чертежей от Samsung.

В сложенном виде телефон, предварительно названный Galaxy F, представляет дисплей с диагональю 4,6 с разрешением "480 х 1960 пикселей. Скрытый внутри экран превращается в планшет, который разворачивается до 7,3 дюйма по диагонали с разрешением 1536 x 2152 пикселей. Samsung работал с Google для разработки пользовательского интерфейса, поэтому приложения могут легко переключаться между маленькими и большими экранами. Samsung, сделает еще одну демонстрацию Galaxy F на MWC в феврале, прежде чем запустит телефон в марте.