Samsung Galaxy F05 должны представить в самое ближайшее время

Новый смартфон Samsung Galaxy F05, который пока что официально никто не анонсировал, недавно получил сертификат для продажи в Индии от местного регулятора, так что фанаты, которые планируют купить устройство в будущем, получили массу интересной информации об этом гаджете. Например, релиз смартфона нового поколения ожидается вместе с Galaxy M05, плюс сегодня в сеть утекли новые рендеры, демонстрирующие дизайн грядущего F05. Судя по слитым изображениям, новый смартфон оснащён вырезом в экране для фронтальной камеры и тыльной крышкой, которая изготовлена в стиле «под искусственную кожу», но на деле это, скорее всего, просто пластик с соответствующей текстурой.

Ещё на тыльной панели расположены две камеры, установленные вертикально в левом верхнем углу, а между ними, справа, находится светодиодная вспышка. При этом кнопки питания и регулировки громкости расположены на правой стороне устройства, что вполне характерно для современного гаджета от Samsung — компания всегда задействует такой дизайн. При этом смартфон Galaxy M04, который был представлен в прошлом году, получил 6,5-дюймовый экран с разрешением 720x1600, процессор MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения за счёт карты памяти, основную камеру на 13 Мп с датчиком глубины на 2 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп и батарею ёмкостью 5000 мАч. Вероятно, новый смартфон будет немного мощнее, но ожидать прорыва всё же не стоит — это не флагман.