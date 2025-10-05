Samsung Galaxy F07 оценен в 85 долларов

Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy F07, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G99 с максимальной частотой до 2,2 ГГц. Новинка также получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, защиту от воды и пыли по стандарту IP54, корпус толщиной 7,6 мм и массу 184 грамма, а также ОС Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0 «из коробки» и обновлениями в течение шести лет.

