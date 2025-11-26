Представлен смартфон POCO F8 Pro

Бренд POCO пополнил ассортимент смартфонов моделью POCO F8 Pro, которая основана на прошлогоднем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графикой Adreno. Новинку также оснастили 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 9600Mbps, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2510:1156 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью до 3500 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Light Fusion 800 и оптическая стабилизация), 50 Мп (60-мм телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 6210 мАч, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 22,5 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками с настройкой от Bose, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также корпусом толщиной 8 мм и массой 199 граммов. На дебютном индонезийском рынке смартфон оценен в 530 долларов за базовую версию.

