Samsung Galaxy F14 c АКБ на 6000 мАч представят 24 марта

Компания Samsung объявила, что официальная презентация смартфона Galaxy F14 состоится уже 24 марта. Также в сети появился первый обзор грядущей новинки, раскрывающий её характеристики. Итак, аппарат оснастили 6,6-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, фирменной однокристальной системой Samsung Exynos 1330 ( почти 407 тысяч баллов в AnTuTu), 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также 3,5-мм аудиогнездом. Предполагается, что в Индии Samsung Galaxy F14 будет стоить около 200 долларов.