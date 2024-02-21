Samsung Galaxy F15 5G получит 90-Гц OLED-экран

В сети появились официальные тизеры смартфона Samsung Galaxy F15 5G, скорый релиз которого был подтвержден самим производителем несколько дней назад. Итак, грядущая новинка получит 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,6-дюймовый дисплей OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, тройную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5, модуль NFC, слот для двух карт SIM и четыре года номерных обновлений операционной системы Android. Презентация Samsung Galaxy F15 5G ожидается 22 февраля.