Samsung Galaxy F16 5G оценили в 130 долларов

Компания Samsung представила в Индии бюджетный смартфон Galaxy F16 5G, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Новинка также получила 6,7-дюймовый sAMOLED-экран с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит, до 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, селфи-камеру на 13 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7 и обновления ОС в течение шести лет. Смартфон появится в индийской продаже 13 марта по эквивалентной цене от 130 долларов.
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