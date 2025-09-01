Samsung Galaxy F17 5G получит камеру с оптической стабилизацией

Профильное издание Smartprix раскрыло подробности о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy F17 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового Super AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, корпуса толщиной 7,5 мм, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеры разрешением 13 Мп, 5-нанометровой фирменной платформы Exynos 1330 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 25-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивки One UI 7 на основе операционной системы Android 15. Ориентировочная цена смартфона составляет 165 долларов за базовую версию на 4/128 ГБ памяти.