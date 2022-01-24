Samsung Galaxy F23 появился на Geekbench с чипом Snapdragon 750G

Samsung похоже, готовится к выпуску новой модели среднего класса серии Galaxy F на базе процессора Snapdragon 750G. Судя по номеру модели SM-E236B, указанному в списке Geekbench, телефон скорее всего, будет называться Galaxy F23 5G.

Snapdragon 750G дебютировал еще в 2020 году, но по сегодняшним стандартам продолжает хорошо себя проявлять. SM-E236B набрал 640 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 1820 баллов в многоядерных тестах. Чип содержит два ядра ЦП Cortex-A77 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер ЦП Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц в сочетании с графическим процессором Adreno 619.

В отчете также показано, что телефон работает под управлением Android 12, а это означает, что он будет загружаться в One UI 4 из коробки и должен быть обновлен до Android 14.