Samsung Galaxy F41 оказался клоном Galaxy M31

Компания Samsung представила смартфон Galaxy F41, который оказался почти полной копией модели Galaxy M31. Судя по всему, отличия всего два: отсутствие у новинки модуля для макро-фотографии и наличие дополнительной расцветки. Все остальное: характеристики, размеры и дизайн – идентичны. Цена смартфона в Индии составляет 230 долларов, но на старте продаж его можно будет купить за 210 долларов. Galaxy M31 там же продается за 240 долларов.

Итак, смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением Full HD+ со врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками на 64, 8, 5 Мп, дактилоскопом на задней крышке, однокристальной системой Exynos 9611, батареей на 6000, поддержкой быстрой 15-Вт зарядки, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, USB Type-C, а также 3,5 мм разъемом.