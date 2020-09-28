Samsung Galaxy F41 слили в сеть

Мы уже давно привыкли к тому, что современные смартфоны достаточно часто сливают в сеть еще до того, как сам производитель официально расскажет о данном устройстве. Так произошло и со смартфоном Samsung Galaxy F41, который получил достаточно привлекательный дизайн — смартфон уже слили в интернет, показали его тыльную и фронтальную стороны. Это будет весьма привлекательное устройство в стиле компании Samsung, так что ожидать каких-то серьезных перемен не стоит. С другой стороны, нужно отметить, что на задней стороне смартфона расположена система из нескольких камер, которая позволяет делать качественные снимки, а этого многим пользователям будет предостаточно на самом деле. Так что стоит изучить новинку и подождать релиза.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy F41
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